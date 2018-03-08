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﻿馬場浮世繪——天下為攻破全港紀錄時間

2018-03-08 列印
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　　蔡廄「天下為攻」上仗首度角逐谷草，結果在三班千二米賽事大勝，昨晚升班再戰同程，結果不但繼續按韁輕勝，取得七十五萬特別獎金之餘，更造出一分零八秒五十二，打破由「金同德」保持的全港紀錄時間！

馬場浮世繪
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