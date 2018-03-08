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﻿馬場浮世繪——羅理雅復出包辦一口孖寶

2018-03-08 列印
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　　羅理雅昨晚停賽期滿復出，表現相當落力，胯下六匹座騎總共取得兩冠一季一殿，幾乎場場有獎金收，其中「開心日子」及「勇者勝」順利取勝，令騎者包辦第三口孖寶。

馬場浮世繪
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