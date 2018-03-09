﻿史卓豐敢問誰可拼

年輕好手史卓豐將於周日賽事刑滿復出，停賽期間，他一直留在香港操馬，敬業樂業的精神可嘉。史卓豐昨晨收操時透露，自己停賽前手風正盛，故此即使要坐馬監，亦一直為復出做好準備，務求可以繼續爭取頭馬。至於今次七匹座騎中，他認為以「誰可拼」和「當旺財」最具爭勝機會。



現年八歲的「誰可拼」今季轉投羅富全馬房後，表現逐漸回勇，跑過兩場接近之後，上場終於在賀年盃擊敗「旌暉」和「喜旺寶」，贏出三十四個月以來的首場頭馬。事隔四個星期，「誰可拼」周日再次上陣跑一班千二米，角逐新加坡賽馬公會錦標，上仗贏馬功臣史卓豐說︰「雖然『誰可拼』上場是在馬少場合贏馬，對手實力亦非太強，然而其取勝姿態十分出色，所造時間亦在水準之上，反映這匹老馬仍具競爭力，周日轉戰另一項贏馬途程，負磅則較上場輕十磅，當然仍具機會爭勝。」



當旺財毋懼外檔



「當旺財」最近表現反彈，已連續兩場後上得季軍，周日續由史卓豐操刀跑田草千四米，騎者有以下分析︰「『當旺財』上場中段曾受擠碰，加上末段走勢不太規矩，但表現依然不差，令我甚感滿意。即使周日再次排在十四檔起步，但牠靠後上爭勝，形勢上尚非太蝕底。何況對手中實力突出的馬匹不多，『當旺財』只要保持進步，定足以再次走入前列，甚至能夠擊敗對手贏馬。」



最後，史卓豐指「旅遊首席」上仗起步受碰撞，以致早段處於較預期更後的位置，未能以施展出主動戰略，最後僅負於「金剛之星」跑第二，輸得十分不值，如今再次出戰其拿手的泥地一六五○米，當然不想放過機會，希望可以順利贏馬補。但臨場戰略方面，史卓豐就還須待與練馬師葉楚航研究後，再下決定。



特約記者：文傑