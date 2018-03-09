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﻿馬場浮世繪——翩翩廿二號離港爭金莎軒

2018-03-09 列印
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  本月三十一日的杜拜世界盃賽馬日中，目前唯一的香港參賽馬「翩翩」， 將於本月二十二日離港前往杜拜，為出戰泥地千二米的杜拜金莎軒錦標備戰。

  雖然「翩翩」過往只曾跑過一場泥地短途賽事，但該役大勝而回，加上今季大熟大勇，挾新勝一級賽百周年紀念短途盃的強勢出擊，所以備受英國的外圍莊家重視，將牠列為六倍半的第四熱門。暫時大熱門為應屆美國育馬者盃短途錦標冠軍「棗色聖上」，賠率為二點六倍；一六年金莎軒錦標亞軍「順數起飛」為五倍半次熱門。

馬場浮世繪
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