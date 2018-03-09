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﻿馬場浮世繪——經典帝國抽七檔成半冷

2018-03-09 列印
  「經典帝國」明晚將於美丹馬場的「超級星期六」賽馬日上陣，角逐三級賽納哈爾塔錦標的。前日排位時，這匹由蘇偉賢訓練的泥賽好手抽得七檔，形勢算是中規中矩，至於能否獲邀參加世界盃賽馬日的高多芬一哩賽，就要視乎今仗表現。目前「經典帝國」的外地賠率為十七倍，大熱門是排在十三檔的「強勁搖滾」，賠率是一點六倍。

馬場浮世繪
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