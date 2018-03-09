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﻿馬場浮世繪——黃俊拜師苗廄本月底出道

2018-03-09 列印
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  剛從澳洲學藝歸來，已獲馬會批准於三月二十五日起在港上陣的見習騎師黃俊（圖），經馬會管理層的一輪甄選程序，包括邀請各練馬師提交接受黃俊到其馬房工作的意向書後，已決定安排黃俊到苗禮德馬房工作。

  黃俊是繼楊啟棠後，苗禮德在港所收的第二位徒弟。

馬場浮世繪
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