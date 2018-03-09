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﻿馬場浮世繪——精彩鬥士明日G1打衞冕戰

2018-03-09 列印
  曾由蘇偉賢訓練並參加過香港打吡大賽的「精彩鬥士」，在港退役後轉往澳洲出賽，表現大幅進步並已在彼邦贏出一級賽，馬兒將於明日在費明頓馬場，出戰直路千二米一級賽新市場錦標打衞冕戰，不過跟去年贏馬時比較，「精彩鬥士」今年要多負十一磅迎敵，而且排十五檔起步，蟬聯難度甚高。

馬場浮世繪
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