  • 2018年3月10日 星期六
  • 14º
  • 79%
熱門： 國歌法解僱車長預算案補選流感

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——隆尚馬場下月重開

2018-03-10 列印
  法國最具盛名的隆尚馬場經過兩年閉門裝修，將於今年重新舉行賽馬，首次賽事日期將為下月二十九日，為隆重其事，當日舉行二千一百米一級賽根利錦標的總獎金將加一倍，至約港幣五百八十萬港元。

  而今年隆尚馬場將舉行三十四次賽事，跟以往相同，除了凱旋門大賽和堅尼大賽等重要大賽外，更會在周四晚舉行夜馬，屆時場內將有美酒美食供應，以及現場音樂演出，務求更多居住在巴黎的上班一族在下班後入場，性質跟香港跑馬地馬場的Happy Wednesday一樣。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd