  • 2018年3月10日 星期六
  • 14º
  • 79%
熱門： 國歌法解僱車長預算案補選流感

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——有得威試閘成焦點

2018-03-10 列印
Previous Next

  昨晨跑馬地馬場舉行六組試閘，全場焦點落在將遠征日本，角逐高松宮紀念盃的「有得威」身上。此駒由田泰安策騎試千二米閘，起步順利，然後守在中間位置，入直路後移往外欄，鞍上人同時大力催騎，結果跑第二名過終點，落後勝出的「育成寶貝」一馬頭位。課後田泰安返回落馬處落馬，隨即與練馬師姚本輝和兩位馬主密斟，動態積極。

  田泰安其後表示，他對馬兒走勢感到滿意，並相信今次試閘將有助提升其狀態。「有得威」將在下周一出發往日本。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd