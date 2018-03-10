﻿勁哥兒郭能寄望殷

郭能將於明日賽事策騎八駒上陣，乃他近期較多座騎的一天，當中「勁哥兒」（圖）和「幸福指數」都是來自季內較少合作的東廄，騎者揚言一定會把握機會交出成績，藉此與告東尼重新加強合作。



過去四季，每季郭能均與告東尼攜手贏馬，可是自從去年一月「幸福指數」贏出百周年短途盃後，兩人便沒有再添頭馬進帳，當中今季合作七次只得一季。不過郭能表示，列陣明日第六場三班泥地一哩的「勁哥兒」，有望為他們打破悶局。「我很高興能夠再次為告東尼效力，縱使『勁哥兒』未嘗在港贏馬，但陣上甚少大敗，應具一定戰鬥力。而且季初曾在泥地中距離遇上『都靈明珠』和『經典帝國』兩匹同程好手也落後不遠，所造時間也不差，證明合跑泥地。今仗再戰此程，對手中已再沒有另一匹『經典帝國』，只要跑回本身水準，足以在此爭勝。」



對於另一匹東廄馬「幸福指數」，雖然季內七戰成績平平，但郭能有以下評價：「此駒今季已經七歲，但依然長期跑級際賽，跟『紅衣醒神』和『翩翩』等當銳馬同場比併，當然十分蝕底。不過今次跑一班賽，對手較前明顯弱得多，加上只負一二三磅及排在四檔，有利其發揮速度，將有望走入前列。」



除了兩匹東廄馬之外，文廄「瀟灑王子」上季曾在郭能胯下贏馬，前仗亦是由他策騎入位，今番此對最佳拍檔再次合作角逐勝程千四米，郭能表示馬兒狀態正逐漸回勇，今戰排在六檔且同場具前速的馬不多，在利前置的C+3跑道可望採用其最擅長的前領跑法爭勝，是他今次賽事另一爭分籌碼。



特約記者：文傑