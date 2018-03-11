﻿頭號目標——誰可拼愛博才會贏

今次賽事雖然未見太多明星馬，不過大部分場次形勢都是優劣分明，博冷殊不容易。再說，筆者近期手風不順，此時博造大牌絕非上策，反而密食當三番有望打番起氣勢。因此，今期在《星島》的專欄都是介紹一籃子的正路熱門馬。不過若在兩邊地盤都推介熱門，實在太沒意思了，所以在此也稍為冒一點險。



第七場一班一二○○米。此場最高分的五匹馬中，「華恩庭」休後近期試多課閘都嫌欠一點氣勢，似乎一月停過工夫後未復全勇，而「新力風」、「幸福指數」都已從高峰滑落，「軍歌」則轉場，全都有疑問。至於低分馬方面，「一哥」、「華美之友」、「喜悅繽紛」等今季都算銳，不過評分也上得七七八八，都沒有頭馬相，所以寧博排檔最差的「誰可拼」。



若單計本身性能，「誰可拼」可能以千四最合發揮，不過早於高伯新年代，已試過縮程贏千二米的二級賽，而且是平磅跑贏當銳的「大運財」、「幸福指數」，所以論級數絕對不遜同場任何一駒。



今季，「誰可拼」轉到羅廄後，演出循序漸進，上仗終在千四米重響勝鼓，雖然是在稍賺形勢之下僅勝「旌暉」，但後駒畢竟今季能在千六米二級賽上名，計此場頭馬水準，也不會差過幾匹已走下坡的昔日短途精英。



無疑，「誰可拼」是一匹擅於守好位的馬，所以過往都是排內檔時的演出較好，今仗排最外的十一檔，不無影響。不過從來都說，檔位的影響是間接而非直接，即排外檔雖然形勢不佳的機會較高，但並非絕對，若今場幾匹快馬早段扯散馬群，「誰可拼」能切入二疊居中的話，形勢其實與排中內檔無異，若因檔位換來好分頭，相對幾匹過氣馬或是實力見盡的對手，更加值博。



仲達