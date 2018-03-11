﻿勝在有方——飛越峰繼續向好

「飛越峰」今季初出於田草千四硬拼後，可能損耗較多，其後不斷轉換配備下表現平常，直至轉馬房後前仗初戴眼罩，於田莘千六段段快跟下以佳速贏馬，總時間比後六場之三班頭馬「首飾大帝」快0.33秒，雖是快步速所致，表現也算勁，難怪蹄下敗將「駿王」再出可狂勝四班。本身因左前腳不良於行後最近復出，早段慢放，轉彎時騎師未懂把握輕磅優勢走脫，因鬥爆一段非強項而失Q，確認現時實力值三班中級。今次跑道形勢應更有利，跟好位會比帶放更合發揮，大馬耗力後體重保持，望可再一次打疊好。



「白鷺飛翔」前仗場地形勢難追下衝得勁，實力可能比前駒更高，但跑法較被動，如成大熱則作副選。「鑽飾飛龍」上仗步速和場地難追，也能以終極時速22秒3衝過「上浦福滿」而力逼「猛闖」，此兩駒再出也跑得好，本身走勢更勁，應是配羅理雅更能發揮後勁，冷也可博W。



方駿暉