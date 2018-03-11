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﻿翠絲過兩關——新力風穩入前列

2018-03-11 列印
　　「新力風」今季演出不及以往，全因本身評分偏高所致，上半季差不多只能選擇在級際賽上陣，連番跑平磅遇着一眾頂級分子，要贏馬極困難。今次出爭一班賽事，配潘明輝減磅後只負一二一磅，是季內負磅最輕一次，可期回復昔日水準，穩入前列。

　　第八場乃是弱組賽事，陣中馬匹大多缺乏近績，形成降班而臨的「幸運美金」有突出感覺。畢竟此駒三戰三班賽共得一冠兩亞全入圍，單計賺班利已力足爭勝。

珊翠絲
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