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﻿伊仁絮語——藍天堡馬一雪前恥

2018-03-11 列印
　　第三場「藍天堡馬」上仗十分欠運，起步反應一般，因而被逼留守後列，直路上試圖爭取空位發揮後勁時，卻被「添好運」內閃影響，直至終點前數十米才能完全望空，最終姍姍來遲僅負於「越影」，敗不足辱。此駒乃延遲報名加入，本身跑泥地一哩成績亦佳，由於今仗增程關係，早段可不用留得太後，有力一雪前恥。

　　第六場「旅遊首席」出自「果醬大王」的七歲馬，季內經評分下調後，上仗出爭泥地一哩終於回勇，該役牠早段留後，末段移至外疊衝刺，結果僅後上不及，負於佔盡磅利及跑道形勢的「金剛之星」。此駒最近渡江試閘，走勢輕鬆，看牠上賽前也有同樣部署。今場對手實力非強，本身跑泥地一哩特別擅長，只要際遇配合，定可盡展威力。

Ian
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