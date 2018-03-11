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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——魅力知寶出頭良機

2018-03-11 列印
　　第四場「魅力知寶」今季田草千四米三度上名，一而再不敵比自己更強的對手，直至這次終等到一次黃金機會，所遇十三匹對手，只有「駕悅」季內曾勝，曾上名的五隻手指數得晒，論準繩度、狀態，以及今場形勢與排檔結合，對「魅力知寶」來說，正是大好爭取出頭機會！

　　第九場「按得澄」上仗重返三班跑田草千四，排外檔肯搶，卻被頂在二疊，更慘是騎上口後留無可留，與另一放頭馬，頭一千米快放至58秒，搶得急，直路無欄內閃，都頂到尾跑第三，表現依然好！今季健康長期好，硬拼後不要求多操，基本操練無缺已可以，埋門竟還試多課大閘，又試得好，這次排三檔，同場無快馬，預計有欄一定可跑高些。

子健
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