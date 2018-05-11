﻿馬場浮世繪——霑士摩亞四路興兵港澳盃

練馬師大摩的姪子霑士摩亞，派出三駒角逐明日舉行的港澳盃，加上同場的「駿皇綵」是由他替馬主購入，可謂四路興兵，他接受訪問時表示，雖然他認為「駿皇綵」跑直路賽最合，但此駒在上季尾既能在三級賽精英盃跑第三，如今負輕磅配潘頓，在此有一戰之力。



至於三匹澳門代表馬，霑士摩亞則表示牠們來港後健康狀態良好，比較之下若明日賽事場地正常，「靠譜少爺」的機會較佳，但如果賽事在變化場地上舉行，早段又有快步速，擅跑變化場地的「滿貫福星」便有機會。另外「勝利巨星」近期在澳門競逐沙地賽為主，但是他相信沙田馬場的沙網草地，對牠將十分適合，是今場一路奇兵。



馬場浮世繪