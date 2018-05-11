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﻿馬場浮世繪——兩地馬會高層談心水

2018-05-11 列印
  昨晨港澳盃排位抽籤儀式完畢後，兩地馬會高層照例大派貼士，香港馬會賽馬業務及營運總監利達賢表示，香港馬憑藉主場之利機會肯定較佔先，他認為「魅力知友」、「世澤之星」、「估惑」和「僥倖」均是爭勝分子。

  至於澳門賽馬會行政總裁兼執行董事李柱坤則表示，如果天雨持續，明日賽事在變化場地上舉行的話，「滿貫福星」和「勁威王」便有機會入圍，而主要對手則是「魅力知友」和「壯思飛」。

馬場浮世繪
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