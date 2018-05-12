﻿勝在有方——赤兔寶駒後上出冷

「赤兔寶駒」經常因搶口令演出反覆，卻常見休後頭兩仗跑得最好。上季次仗在田草千四以終極時速22秒27衝贏巨人殺手「勝利導航」；上季尾轉投方廄復出，亦以22秒33追上跟超級馬「爭分奪秒」串Q；今季初則在強組跟「西方快車」、「華美之友」和「世澤之星」等其後一再跑入前兩名之惡馬跑近，實力級數比此組短途馬高得多。今休近兩個月才復出，縮程望早段不再搶口，沈拿韁繩亦較好，末段可在中間路段憑強橫竄勁後上出冷。



「真好彩」今季因健康問題而徘徊不前，但早前一再在強組田草千二跑近，剛戰步速不利亦輸不遠，似有起色，可像廄侶「萬馬奔騰」般轉到此程突擊。「喜悅繽紛」大前仗段段快跟也可跟「萬馬奔騰」同到，氣管有血後休夠才再出，季內未交代之馬如起步順利便夠爭。



方駿暉