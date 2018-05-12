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﻿翠絲過兩關——美麗寶寶喜進

2018-05-12 列印
　　「美麗寶寶」上季四勝，由於評分高企，今季要贏馬自然甚困難。上半季至今，此駒的演出平平無奇，一來評分已高，再者亦要時間回氣。上仗票數明顯強勁，立即闖入亞軍，在確定馬兒回勇後，馬房即安排回師曾四勝的一哩途程，今回必定把握機會出擊。

　　「喜進」以谷草千二米成績最佳，卻不多待數天報爭下周三的首本路程，反而選擇今場出戰泥地賽，不知方嘉柏心裏有何盤算。查馬兒曾在泥閘一放到底，應該可以適應，加上方廄一向有谷草轉泥地的成功例子，今次有一敲價值。

珊翠絲
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