﻿翠絲過兩關——美麗寶寶喜進

對上一次的二班一千米直路賽，由「萬馬奔騰」爆三十七倍大冷取勝，反而新勝三班同程且有雷神助陣的「彪形猛漢」只能屈居第二，賽後有人向筆者抱怨，指這樣的賽果如何能計算得到。其實筆者已一再指出，香港千二米賽事的水準略高於一千米，能夠在千二米爭勝的馬，競爭力不會遜於一千米的頭馬，而「萬馬奔騰」憑藉在418場次二班千二米蝕快步速而負不足一身位的賽績，轉戰一千米便足以逞強了。事隔月餘，今次「彪形猛漢」捲土重來，會否又遇伏兵呢？ 第九場二班一○○○米。此組馬中，季內曾在田草千二米有走勢的馬，「英勇大師」跑法過於被動，恐怕又是只限爭位；「激賞」可能因欠缺噸位，前仗已證明跑此程非太擅長。剩下的...

2018-05-12