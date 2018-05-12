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﻿伊仁絮語——馬索爾盡顯身價

2018-05-12 列印
　　第二場「乘勝追擊」上仗轉投容廄初出跑田草千六米，由於排外檔起步，故早段被逼花上不少氣力從外疊切入第二疊，導致末段再無餘力。當然，牠在終點前的走勢不太吸引，但始終本身性能愈長愈妙，即使今仗排位欠利，但若早段覓得遮擋，毋須多費腳程，加上韋達之前曾策騎並上名，人馬合作有根據，有力憑級數取勝。

　　第七場「馬索爾」在英國時表現十分穩健，最後一仗出爭二千米的二班讓磅賽，能擊敗剛於英國二千堅尼賽日勝出三級賽薩福克錦標的「綠洲迷醉」，級數夠高。「馬索爾」來港後，操練工夫循序漸進，今仗增程角逐更合適。本身因為抵港時間較遲，因而錯過了四歲經典賽事，但如果維持進度，不排除下季將會扶搖直上，甚至有力挑戰級際賽！

Ian
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