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﻿健談馬事——龍城勁將應該補中

2018-05-12 列印
　　第五場信馬多過信人，鼓起勇氣買貝湯美的「龍城勁將」，上次隔三個月復出跑田草千六，料不到這匹三歲馬，可以克服難度。搏完復課，喜見曾有傷患的牠，抵受到壓力，應要做的操練全做齊，重新開氣後再跑同程，有些對手屬熟口熟面的蹄下敗將，另一些則不強，除非騎到好蝕章，否則應可順利補中。

　　第七場「美麗寶寶」與「龍城勁將」情況相近，也因傷患被逼小休，來到此刻復出，相對令自身條件增強，轉爭千六更好，換潘明輝減磅擺前走，發揮難度不大，計一計今場所面對局勢，近乎沒有前領馬，對「美麗寶寶」或潘明輝而言，可說沒甚麼難度要克服。

子健
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