﻿馬場浮世繪——莫雷拉做騎師王 郭能大摩羅富全起孖 加州議長勇奪港澳盃

昨日重頭戲肉是港澳盃，結果由「加州議長」勝出，練者告東尼包辦港澳埠際賽孖寶，騎者郭能則另贏蘇廄「金碧光芒」起孖。至於莫雷拉、大摩和羅富全都梅開二度，前者最終成為騎師王，而客串的何華麟則憑羅廄「遨遊神駒」贏馬。



昨日舉行港澳盃，結果由「加州議長」奪標，練者告東尼在三月份已憑「醒目名駒」勝出首回合的澳港盃，今年成功包辦港澳埠際賽孖寶。賽後告東尼表示：「『加州議長』向來跑千四米最正宗，只是難以找到合適的賽程報名上陣，今仗正好是建功的好機會，而即使早段步速較快，但牠仍走勢輕鬆，入直路發力即越過對手取勝，表現出色。此駒會角逐本月二十七日的千二米三級賽沙田銀瓶，然後是下月二十四日的千四米三級賽精英盃。」



而憑「加州議長」捧盃的郭能，之前已憑「金碧光芒」報捷，打破個多月的頭馬悶局，騎者說：「『金碧光芒』乃均速大長途馬，跑二千二百米肯定合適，但因加速力不強，所以早段步速太慢時，我便讓其主動在前列競跑，即使直路只能維持本身步韻，仍可率先衝過終點。由於中下班長途馬匹數目不多，此駒回到四班跑合適途程，依然有力再捷。」



此外，大摩和羅富全昨日亦起孖，前者勝出「勝利專家」及「美麗寶寶」，他高興地說：「我要多謝『勝利專家』的馬主非常有耐性，因此這匹馬經常只能近而不勝，但他們一直沒有放棄，今仗終於打開勝門，實在令人高興。而『美麗寶寶』今次增程角逐千六米更合腳法，鞍上人潘明輝控制步速亦佳，結果勝回一仗。」



至於羅富全憑「三思飛駒」及「遨遊神駒」梅開二度，練者賽後指：「『三思飛駒』目前居四班其實有利，只是跑法較為被動，又經常抽排外檔，形勢變得不利。今次此駒仍然是排外檔，早段莫雷拉索性留後等機會，幸好步速夠快，令牠可以及時追上。」



記者：文傑、亨利