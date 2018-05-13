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﻿馬場浮世繪——何華麟馬雅客串收穫豐

2018-05-13 列印
　　昨日舉行港澳盃，四位代表澳門的騎師順道在其他場次客串，其中何華麟有姐夫羅富全支持，尾場憑「遨遊神駒」贏馬，另有「電玩皇者」拼得亞軍。而馬雅先憑葉廄「盛勢」跑季軍，尾場則以「加州再豫」串Q。

馬場浮世繪
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