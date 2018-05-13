﻿馬場浮世繪——金碧系當旺連番拉頭馬

創新及科技局早前推出一個科技人才入境計劃。現時香港雖然可以輸入專才，但申請手續相當緩慢，這個先導計劃旨在加快輸入科技人才的速度，希望推動香港的創科產業。 計劃推出之後，有大學老師打電話到電台，反對這個計劃。他認為像區塊鏈、人工智能這些都是新科目，過去大家都沒有學過，政府應該資助開辦一些培訓計劃，例如開辦十堂課的課程給科技行業經理，培訓他們做這些新行業。這位老師也不諱言之所以反對輸入科技專才，是怕他們搶去本地畢業生的飯碗。 輸入外來人才，從來都是很敏感的課題，你看醫生行業，無論香港的公營醫療體系有多短缺醫生，人口老化對醫療的需求有多嚴重，醫生組織總有理由反對輸入外地醫生。即使...

2018-05-12