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﻿馬場浮世繪——金碧系當旺連番拉頭馬

2018-05-13 列印
　　昨日第二場賽事由蘇廄「金碧光芒」勝出，並且打破五班田草二千二百米的班際紀錄時間，而騎者郭能打破超過一個月不勝的悶局，因他對上一場頭馬已是四月八日的「美麗大師」。至於「金碧」系馬主金星根上周日剛憑「金碧旺旺」拉頭馬，未夠一個禮拜又入凱旋門，他笑說因為在佛誕生日（農曆四月八日），所以近期特別旺！

馬場浮世繪
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