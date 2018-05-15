﻿馬場浮世繪——遮打盃小告大摩單打獨鬥

連同上周亞冠十六強首回合作客0:0悶和天津QJ（天津權健），FC廣州（廣州恒大）近四場不同賽事於法定時間內未嘗一勝。幸好該隊射手列卡度高拉特於上輪中超及時回勇，此子矢言有信心在今晚次回合領軍主場擊退同病相憐的天津QJ，主勝可取。（有線612、652台、now671台、Fox Sports Play App今晚8:00直播） FC廣州各戰線近四仗僅得兩和兩負，追平了隊史最差紀錄。不過球隊上輪中超主場2:2逼和河北華夏幸福，總算終結了之前兩仗顆粒不收的困局，該仗梅開二度的巴西射手列卡度高拉特亦結束了個人近一個月的入球荒，此子揚言已準備好在今晚再次挺身而出︰「休息過後，我...

2018-05-15