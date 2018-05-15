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﻿馬場浮世繪——遮打盃小告大摩單打獨鬥

2018-05-15 列印
  今屆香港冠軍暨遮打盃將於五月二十七日在沙田馬場上演，這場屬國際一級賽的二千四百米長途大戰，在馬會昨日公布的報名馬名單上，雖不見有海外良駒，而且僅七駒入紙似乎冷清，然而卻是極有睇頭。事關同屬告東尼麾下的兩匹星級良駒，應屆香港盃與香港金盃盟主「馬克羅斯」，將再次與剛於女皇盃重振雄風的「巴基之星」同室操戈，告東尼另外還派出「時時精綵」與「大雄圖」迎戰，其餘三駒則同屬摩廄，分別是「鷹雄」、「喜蓮彩星」與「火箭駒」。換言之，今屆遮打盃之爭，冠軍非東即摩。而過去五屆賽事，告東尼連贏四屆，至去年才被大摩終止連贏紀錄。

馬場浮世繪
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