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﻿馬場浮世繪——戴圖理頭馬入英史上五大

2018-05-15 列印
  深為香港馬迷熟悉的意大利騎師戴圖理，上周五在英國雅士谷馬場奏捷，其在英國累積的頭馬數目達三千一百一十三場，成為英國賽馬史上第五位贏馬最多的騎師。賽後戴圖理坦言沒有太在意這些數字，不過既然有此成就，而且在其前面全是一代高手，內心當然亦很高興。現齡四十七歲的戴圖理同時透露，估計至少會騎至五十歲，不過因累積頭馬數目跟史上排第四的嘉遜相差逾七百場，所以要提升排名的難度極高。

  於英國賽馬史上贏馬最多的前三名殿堂級騎師，按序是贏四千八百七十W的李察哥頓，贏四千六百三十三W的魏德禮，以及贏四千四百九十三W的柏葛。

馬場浮世繪
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