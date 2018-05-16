﻿亨利AI大激鬥——駕悅背城借一

Round 8



第一場五班1650米



亨利挑戰AI，每月交手一次，不經不覺已完成七個回合。上月AI揀「勁嘉輝」跑第八屬罕見失準，亨利卻捉到鹿不懂脫角再輸一場，如今落後至二比五，在餘下四個回合，AI只要多贏一仗即封王，亨利今晚背城借一，實在不容有失！



上回合人腦鬥電腦的對馬比賽，小弟揀選「一支梅」硬撼AI心水馬「勁嘉輝」，最終前駒跑第九，以一條鼻毛之差敗給「勁嘉輝」。本來勝負乃兵家常事，小弟無怨無尤，最令人氣結是賽後報告指出，原來「一支梅」的健康出現嚴重問題，衝線後莫雷拉因懷疑牠右前腿不良於行而在跑道落馬，隨後馬兒被注射鎮靜劑及運離馬場，情況非常罕見！獸醫翌日證實，此駒的一對前腿皆不良於行，看見這份報告，頓令小弟感覺心灰，時也命也！



今季比賽餘下四個回合，目前成績是小弟以二比五落後電腦，亦即是說，暫時仍有機會追贏電腦，惟萬一今次又再落敗，不用等到煞科便篤定敗局，希望今晚靈靈性性得幸運之神保佑。



小弟今次揀選頭場賽事作擂台，以「駕悅」迎戰電腦的「堅離地」。睇好「駕悅」的原因，在於牠今季曾在四班贏馬，級數自較此組對手為高，雖然谷草一六五○米沒有根據，但本身擅長前置跑法，面對五班弱旅之餘，配黃俊又有減十磅優惠，怎計都着數到暈。事實上，此駒前仗在四班跑同程排十二檔，早段被逼留後，一來跑法不合適，二來沿途三四疊走位極蝕，結果只輸四身位，場地性能經已試準。除此之外，李易達尚欠三場頭馬才畢業，環看馬房各班次的兵力狀況，可用資源根本無多，「駕悅」勝在評分有利，借將必拼盡。



堅離地致命一擊



面對亨利揀選配黃俊獲減十磅的「駕悅」，AI仔細分析各方面的條件後，認定蘇偉賢馬房的「堅離地」更為優勝，今晚可予亨利致命一擊。



「堅離地」上季出道至今，上陣十二場都未入過三甲，表面乏善可陳，然而不可不知，這匹自購馬是來自北半球的愛爾蘭，成熟需時，而經不斷的陣上磨練及減分，今次初落五班，形勢上已是今時唔同往日。



「堅離地」的競爭力，初見於上仗跑四班泥地一六五○米。



且看馬會「速勢能量」的走勢備忘，馬兒上仗遇慢步速而於中段發力，更曾一度出頭，至末段保持同速而得第六，只負於頭馬兩個身位，表現實在不差。



「堅離地」今晚轉跑谷草一六五○米，按同場各駒以往表現分析，預期賽事步速會是中等，排在有利四檔起步的「堅離地」，出閘後大可輕鬆守在三四位，有過上次中段突圍練好韌力的經驗，今次換上史卓豐而遇五班對手，發揮上必可從容淡定得多！



馬場脈搏



