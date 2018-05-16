﻿勝在有方——好友益後上橫掃

「好友益」今季一再於田草千四強組跑入三甲，季初負頂磅也能跟「紅麗舍」跑近，另曾僅敗於其後在三班跑得好之「白鷺飛翔」而氣走演出甚準之「及時行樂」，當時常可交出四班中上級水準。其後體力和評分欠優勢才成績倒退。剛戰轉到谷草千二，即使賺盡跑道形勢，但步速偏快下跟得急，仍能輕取曾在千四跑得好之「雷霆導彈」，總時間比另一組亞軍「驫驫」快0.2秒，確認實力比四班同程馬高。稍休個半月再臨，對手未見增強，用牌仔減磅抵銷評分加幅，快馬夠多，走二疊仍有力後上橫掃。



「惜多福」上仗無疑賺盡慢步速，但末段能以22秒01拉快至比另一組僅慢0.28秒，四歲馬戴眼罩後確有進步，未試谷閘也博可放到。「獵狐者」季初賺慢步速能鬥贏「幻影飛鷹」，屬強組頭馬。賽後流鼻血，休夠操好才再出，體力和評分相對有利，屬爭勝主角。



方駿暉