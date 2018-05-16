﻿翠絲過兩關——放眼量王者再現

「王者再現」在港所有頭馬或上名均由洋將經手，今次由楊明綸執韁，本應抱有多少戒心。但筆者一向認為，只要馬匹本身有狀態，落在任何騎師手上都可贏馬。前仗此駒全程跟前走三疊都輸不遠，已認定在三班爭谷草千八必有競爭力；今次排三檔容易發揮得多，值得一博。



潘頓與何良合作不多，但季內唯一的勝仗便來自「放眼量」。今次人馬重逢，出戰首本的谷草一哩，估計非為贈興，而是以力爭頭馬為目標。況且自上仗拼後，馬兒已休息月餘，無懼體力不足，今場可坐位望贏。



珊翠絲