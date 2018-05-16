﻿伊仁絮語——再創商機有力一爭

相信在季初時，沒有人會想到「星光大師」會降至第五班上陣，雖然其質素並非突出，但始終去年曾在三班克服十二檔擊敗「騰龍超影」，今次出爭頭場一六五○米，可望憑藉較高的班底爭取久違了的頭馬。「星光大師」今季十四戰一季，表現令人失望。對上三仗均角逐同程，大前仗起步失機致敗，翌仗則在潘明輝胯下放入一席，雖然上仗快放三段至埋門無以為繼，但已造出本身在此程的最快時間。今仗由雷神策騎，掌控步速應更得心應手，在強手不多的情況下，「星光大師」的爭勝機會頗為樂觀。



第二場「再創商機」曾流鼻血，幕後應該沒有保留。今季六戰取得四殿，表現穩定，只是略為欠運，陣上際遇經常欠佳，因而未有成績交出。對上兩仗在沙圈時，均看見其狀態十分突出，今仗有「自由旺」、「大四喜」，甚至「多多勁驥」放頭，預料賽事步速頗快，「再創商機」得到潘頓青睞，加上排黃金一檔，早段必能佔取較為有利的主動位置，有力一爭。



Ian