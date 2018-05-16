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﻿健談馬事——勝利仔準備就緒

2018-05-16 列印
　　第二場「再創商機」上仗休近三個月復出，表現勝預期，喜見復課後，霍利時似沒顧忌牠曾流鼻血，放膽壓逼，埋門安排試谷草大閘，此乃向來少用招數，郭能有份試閘，無份騎，轉落潘頓手上，抽埋一檔，條件硬淨。

　　第七場「勝利仔」唞到夠，埋門加眼罩試谷草千二閘，最後二百一騎即有，終點前展現強勁追勢，再次準備就緒；無疑其跑法偏向被動，然而這場只有「閃電王」可能會前領，預計出現慢步速形勢機會大，排八檔留後走生位，更有利採取中段變奏策略，上次谷草千八的「海利多」，便用此跑法氣走牠，今次牠也可以用同一套跑法，克服可能會出現的局勢。

子健
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