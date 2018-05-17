﻿徐雨石四W兼捧盃

昨晚唯一錦標是聖佐治盃，結果由「皇仁先鋒」奪得，練者徐雨石另贏「悅目星光」、「勁嘉輝」及「好友益」，四喜臨門。至於黃皓楠憑「自由旺」及「好友益」起孖，潘頓則贏「悅目星光」及「醉多福」，但前者多跑一席季軍，結果成為騎師王。



徐雨石昨晚搏殺手風大順，分別憑「悅目星光」、「皇仁先鋒」、「勁嘉輝」及「好友益」報捷，其中「皇仁先鋒」更奪得聖佐治盃，賽後練者表示：「『悅目星光』正在不斷進步，今仗對手不強，能有好表現屬意料之內，當然潘頓的發揮亦一絕，克服了排十一檔的劣勢，不枉他賽前主動索騎。『皇仁先鋒』上仗沿途走三疊兼望空，形勢很差，今仗則排得靚檔，可以全程貼欄慳位，際遇完全不同，加上對手不強，結果順利打開勝門。『勁嘉輝』今仗贏來令我驚喜，取勝關鍵應是得到快步速之助，同時郭能發揮亦出色。其實此駒曾由郭能贏過，之前他也幾次向我索騎，但馬主較喜歡羅理雅，今次總算又由前者交出好成績。『好友益』剛賽贏谷草千二米，無疑靠排一檔之利，反觀今仗則明顯贏在黃皓楠走位出色，甚至可說是他至今為我所贏的頭馬中，最為精采的一場。」



黃皓楠起孖險封王



另一方面，黃皓楠和潘頓昨晚除為石廄贏馬，同時亦各自起孖，前者最終以兩分之微，力壓潘頓成為騎師王。而黃皓楠所贏的另一頭馬是「自由旺」，練者方嘉柏透露：「賽前我擔心『多多勁驥』會與『自由旺』鬥燒，因為牠也是快馬，豈料對方漏閘，令我們的形勢變好。而『自由旺』在谷草、沙田草地及泥地均曾取勝，表現很出色，部署方面亦十分彈性。」



而潘頓則為「醉多福」轉倉即勝，練者沈集成指：「我認為『醉多福』的質素在第三班必然超級，今仗牠出閘反應雖欠理想，但潘頓臨危不亂，沿途走位出色。我支持潘頓爭取冠軍騎師，希望餘下日子他能與我合作多贏頭馬。」



記者：文傑、亨利