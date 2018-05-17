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﻿馬場浮世繪——悅目星光開齋破紀錄

2018-05-17 列印
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  石廄「悅目星光」剛戰在泥地千八米跑入冷位，昨晚強配潘頓初次跑谷草同程，結果造出一分三十九秒六七，大勝開齋，並且打破五班此程的班際紀錄，原來跑草地賽威力更勁！

馬場浮世繪
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