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﻿馬場浮世繪——黃俊初跑谷草得一P

2018-05-17 列印
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  黃俊昨晚初跑谷戰，總共有五匹座騎，而晚上六時半過後，此子由見習生教頭高雅志帶領，在跑道順時針行了一圈，期間他用心聆聽教導，擺明有心搏殺，可惜最終只憑「川河領駒」跑季軍。

馬場浮世繪
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