﻿田泰安自信開紅盤

周日沙田的十場草地賽事，出現了六場出馬不滿額的情況，也因如此，多位騎師的座騎數目都少於平時，例如經常因輕磅條件而場場有份披甲的田泰安，今次便只得七匹座騎在手，但他坦言未因此而覺失望，更認為座駒當中，「紅衣優駿」和「踏雪名駒」均是有備而臨，大有機會可以贏得頭馬進帳。



「紅衣優駿」今季由新開倉的羅富全接手後，表現如脫胎換骨，已先後贏出四場頭馬，並曾在四歲馬系列賽的首關香港經典一哩賽跑得第二，然而自於香港經典盃落敗後就再無出賽，至周日才復出上陣，田泰安解釋說︰「『紅衣優駿』因之前征戰頻頻，加上既無長力應付更長途程，所以便放棄了出戰打吡的機會，羅富全便趁機安排牠休息，部署絕對正確。近期馬兒的操練正常，上周二試泥閘時，我全程按韁並無催策，牠依然可輕鬆跑得第三，可見狀態與體力都回復過來，今次復出跑正宗途程千六米，一來佔以逸待勞之利，同場對手中也無強如『當家精選』或『星洲司令』等惡馬，『紅衣優駿』當可望贏出今季第五W。」



「踏雪名駒」上場作轉廄兼休後首戰，而且配備變動甚多，包括重戴眼罩和綁脷，結果於排十一檔的劣勢中，在該場谷草千二米賽事有良好表現，直路上力追之上，僅負於「雷超」跑得第二，周日「踏雪名駒」轉攻四草千四米，再次操刀的田泰安坦言希望贏馬補中︰「『踏雪名駒』上場走勢較預期理想得多，最近我連番策牠快跳，亦感覺到這匹老馬的狀態仍然甚勇，今仗出戰曾有入位戰績的田草千四米，當然適合發揮，何況這次只須負一一五磅兼抽到四檔，只要牠的表現比上仗稍為進步，已足爭勝。」



田泰安最後表示，「自在人生」上場遇「志同道合」及「美麗寶貝」等惡馬而落敗，不足為辱，今仗負磅不變兼再次抽得一檔，對手中已再無超班馬，將有望殺入前列甚至贏馬而回。



特約記者：文傑