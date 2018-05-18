﻿馬場浮世繪——應家柏回應海南賽馬垂詢

北韓再度擺出強硬姿態，令人擔心下月十二日在新加坡舉行的美朝高峰會可能觸礁。南韓青瓦台周四早上表示，希望擔當調停角色，協助縮窄美國和北韓間的分歧，讓特朗普和金正恩可以按照原定計劃會面。 南韓總統府國家安保室一名官員早上表示，南韓政府或總統文在寅願意在南韓、美國和北韓之間，透過不同渠道擔當一個更積極的調停角色。文在寅定於本月二十二日訪問華盛頓，到時會進入白宮與特朗普會面，預料到時會討論「特金會」的事宜。 該名官員說：「青瓦台打算在五月二十二日的峰會上，充份地向美國傳達我們所知道的北韓的立場和態度，也要充份地向北韓傳達美國的立場。看過北韓和美國所發表的聲明和他們作出的反應...

2018-05-18