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﻿馬場浮世繪——應家柏回應海南賽馬垂詢

2018-05-18 列印
  第三十七屆亞洲賽馬會議昨日進行第三日會期，由於連日有不少人士向香港馬會高層及代表查詢，就有關中國國務院早前曾發公布，會將海南島建設成國際旅遊城市，並包括研究發展賽馬和競猜賽果的可能性，馬會行政總裁應家柏特別於昨日會議作簡短回應。應家柏強調現時一切言之尚早， 雖然中國政府擬以海南作潛在較敏感政策的測試點，但箇中事項如賽馬的經營模式，尚待研究，更何況計畫中暫未提及將賽馬及投注二合為一的建議，所以與會代表欲在中國大展拳腳的垂詢，現在仍不是合適時間。

馬場浮世繪
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