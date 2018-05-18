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﻿馬場浮世繪——滿地可戴眼罩上陣免測試

2018-05-18 列印
  方嘉柏早前申請「滿地可」於周日第五場賽事佩戴眼罩上陣而毋須事先通過測試，受薪董事小組因應已接獲新南威爾斯賽馬會的書面證明，「滿地可」於當地最後一次出賽時亦有用該配備，故此批准方嘉柏的請求。「滿地可」在澳洲四戰俱戴眼罩出賽而贏得三W，本月初首次在港出賽則無任何配備而跑第四。

馬場浮世繪
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