﻿張氏理論——澳門代表 落敗合理

今屆港澳盃最後只餘下兩匹澳門馬，結果「勁威王」及「滿貫福星」包辦最後兩名次，賽果十分合理。因為「滿貫福星」上季是第十名，本身不合乾快地，只是沙爛地馬，上季負於「金威孖寶」。「勁威王」本是近一年最進步之澳門草地馬，但來港前已傳出足患，勉強來港也。



馬主許君已於港澳兩場養馬多年，是少數兩地綵衣相同的個案，小分別只是帽色，原來港馬是黃帽而澳方紅帽，但實際上澳門已取消帽色廿年了，因為如日本一樣是馬號與帽色掛鉤。另一位可能是澳門「出擊」系，是自於澳門選了綵衣，後來在港於兩三匹馬也可用上相同綵衣，但「出擊」之蔡君已淡出馬圈了。



要於不同賽馬地區有相同綵衣有一定難度，如果是混色及有圖案才較易，如是單一色，必以前有人採用了，但如果是澳門第一代馬主，極可能選到單色綵衣，但當時八九成是台灣馬主，已不會再出現於澳門，實際上已可重用。



張福元