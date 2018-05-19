  • 2018年5月19日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 梁天琦石棺藏屍旺角行人專用區安達邨抖音

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蔡約翰派代表澳洲領獎

2018-05-19 列印
  澳洲賽馬名人堂入選儀式，於當地時間昨晚在雪梨四季酒店舉行。香港九屆冠軍練馬師蔡約翰有幸獲選，不過他因在港廄務繁忙，決定只派代表出席。而今午雪梨玫瑰崗馬場第六場的一千一百米讓賽，已定名為「蔡約翰名人堂賽」，以對其練馬成就作出表揚。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd