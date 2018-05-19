﻿馬場浮世繪——縱橫大地劍指克蘭芝一哩賽

神奇錄音網上瘋傳 「Yanny」還是「Laurel(月桂樹)」惹爭議，就連美國白宮中的總統特朗普、長女伊萬卡和副總統彭斯等都紛紛發表看法。 白宮在Twitter上載的片段一開始出現的是伊萬卡，她聽完錄音即表示：「很清楚是Laurel。」而白宮發言人桑德斯被問到是否聽到Laurel時，她笑說：「明顯你從CNN得到這項資訊，我只聽到Yanny。」輪到副總統彭斯時，他問道：「誰是Yanny？」 特朗普壓軸出現，他自信地答：「我聽到covfefe。」去年六月特朗普曾在Twitter用過covfefe這個字，外界認為他指的應該是coverage(報道)。估不到特朗普也來幽自己一默。

2018-05-19