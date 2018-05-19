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﻿馬場浮世繪——縱橫大地劍指克蘭芝一哩賽

2018-05-19 列印
  前香港馬「縱橫大地」轉往新加坡服役後表現出色，上月贏出當地二級賽主席錦標，而下場目標將是下周六舉行的國際邀請賽克蘭芝一哩賽，不過因為當晚賽事跟澳門賽事撞期，所以上次策騎牠贏馬的巴西騎師馬雅，將不能再次夥拍「縱橫大地」上陣，屆時將改配法國騎師巴度主轡。

  巴度在接受訪問時表示，很高興有機會到新加坡策騎角逐大賽，自己除了對「縱橫大地」與及曾策騎過的「馬主發財」較了解之外，對其他對手所知不多，故在賽前會勤做功課，希望可以策騎「縱橫大地」取得佳績。

馬場浮世繪
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