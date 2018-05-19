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﻿馬場浮世繪——亞洲賽馬會議正式結束

2018-05-19 列印
  第三十七屆亞洲賽馬會議，於前晚正式結束，亞洲賽馬聯盟主席，香港賽馬會行政總裁應家柏在致辭時表示，深信本屆會議已讓會員「更明白我們面對的挑戰和機遇，從而攜手合作進行創新與改革」之目標。 其後本屆韓國馬事會主席Kim Nag Soon將亞洲賽馬會議旗幟交予南非代表，下一屆亞洲賽馬會議，將於二○二○年在南非開普敦舉行。

馬場浮世繪
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