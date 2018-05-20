﻿勝在有方——環保動力力足交代

「環保動力」上季尾稍休兩個月復出，於田草千六賺形勢下氣走今季一再跑得好之「豈等閒」，休後威力值三班中級。今季中隔近兩個月復出，亦因此而看好，乘超級馬「平海福星」跑錯而成功跟「大眾精英」串Q，蹄下敗將「飛星凱旋」最近能在田草千四一再於劣勢下得一冠一季，水準原來絕不差。回氣後前仗賺形勢跟「猛闖」串Q，後駒再出也可得亞軍，實力比此組馬稍高。耗力後跟跑一仗，今又有個半月休息期，且跑法機動可賺跑道和步速形勢。季內已有兩匹新加盟沈廄馬一出即勝，大馬慣負重，力足交代。



「怪獸家長」一再於劣勢下衝得勁，前仗於不利之內疊路段得第五名，前四名馬全部再出跑得好，對手減弱可後上跟前駒爭W。「自在人生」前仗步速偏快跟得急也入Q，水準卻稍不及前兩駒，回氣後望賺跑道形勢上名。



方駿暉