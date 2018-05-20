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﻿翠絲過兩關——友誼之星滿地可

2018-05-20 列印
　　潘頓與蘇保羅一向關係良好，今期二人合作的「友誼之星」，適逢落班出戰千四米，應有不俗勝望。事實上，此駒的唯一頭馬正是由潘頓執韁，當日亦是身處四班，評分同樣是六十分，條件大致相同。田草千四米亦是馬兒的射程範圍，今場只要發揮正常，贏馬毫無難度。

　　「滿地可」上次初出已有搏殺風聲，最終放返得殿軍，演出不差。今場主要對手「亮先生」退出了，其他對手都不外如是，只要跑出上回水準，已有勝望。

珊翠絲
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