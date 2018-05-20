﻿伊仁絮語——凱旋號角值得留意

第二場「凱旋號角」是來自澳洲的四歲自購新馬，來港後八戰從未上名，不過上仗首度出爭五班千四米，早段略欠前速，直路上又多次與對手碰撞，而且也有內閃情況，結果僅以兩個馬位負於「贏馬神器」跑第七。其實此駒於二月份曾角逐同程，沿途居中被頂在三疊，末段當然再無餘力。今仗首次戴眼罩，可望在早段佔取較主動的位置，加上排在一檔，應可取得遮擋，減少多走腳程的機會，值得留意。



第五場「美好時光」在澳洲由紀飛訓練，上陣三次兩度勝出一千米，賽績水準不俗，蹄下敗將再出均能交出頭馬。不過此駒健康欠穩，抵港後除了曾接受慢性骨科病症藥物治療外，上賽後又發現心跳異常，幸好近期操練工夫重拾正軌，兩課快跳的走勢均較之前進步。今仗出爭一千米直路賽，排位頗為有利，同場焦點將落在初出即有好走勢的「滿地可」身上，前駒的賠率應頗有分頭，誠是扒冷佳選。



Ian