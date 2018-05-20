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﻿健談馬事——輝煌星博佢好分

2018-05-20 列印
　　第二場前置馬不算多，會秤先排內檔、跑法可前置或守好位之馬。「快樂世紀」是其一，上仗失準，與排外檔被逼搶放帶頭有關，今次縮程千四，換楊明綸排二檔，跑法彈性大增，將有助交回應有水準。

　　第九場「輝煌星」再一次在C+3跑道遇上「艮志騰雲」，條件卻與上仗截然不同；首先排檔由外轉內，其次是負磅來回相差達十一磅，由讓十磅，變受讓十磅，再者「艮志騰雲」有可能被「和諧小子」與「紫雲星」騷擾，降低再次操控慢步速的可能性，縱使明白「艮志騰雲」不一定要放頭，然而條件與形勢轉變之下，寧願博較好分的「輝煌星」。

子健
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