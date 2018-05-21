﻿重點出擊——紅星周三 再放光芒

同文子健兄曾在飯局間談及現今評馬界新人，大多不願意加入觀操工作，一來要天未光便出發往馬場，二來對於收入微薄的新人來說，交通費用亦非同小可，加上觀操工作並非一加一這麼簡單，馬匹狀態變化絕非一朝一夕，由初期操練到狀態及鋒而試，過程中極可能超過八星期以上，更要命是操好賽劣，加上正式出賽成為熱門落敗，觀操者更可能飽受批評！雖然筆者並非晨操派別，但絕對認同子健兄睇法。



即使像筆者「紙上談兵」派別，從賽事片段中尋寶，亦經常看錯及遭受無理批評。



已報名周三第三班千二米的「紅星」，早在上季第二次出戰谷草同程，筆者已從賽事中見其有走勢，當時此駒還是冷門身分已經提供，但畢竟還是落敗而回，賽後筆者被一位馬迷批評說馬匹根本不行，雖然之後五捷，但當 時筆者並不好受。



上賽同程此駒又回復甚佳走勢，當天賽事大利貼欄，直路更加有利內疊衝刺，而此駒的走線則與當天最有利條件相反，不但轉彎走不利的二三疊，直路走近外欄亦所負不遠，今仗有快馬開路，應有利其後上爭勝！



安西教練