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﻿勝在有方——靚紫荊再添佳績

2018-05-23 列印
　　「靚紫荊」初時於田草之表現稍低於三班中級，但轉到谷草一哩卻愈跑愈進步，對上四仗得兩冠兩亞，兩度跟當銳之「威信」串Q，前仗之蹄下敗將「逍遙自在」最近可於泥地贏馬，水準應不差。剛戰雖賺快步速，但當晚場地特利前置，連「大四喜」、「快閃的」和「實力飛駒」也可大勝而回，在形勢極不利外疊後追下，能追越實力指標「放眼量」和「銀豐神駒」，證明本身此役屬克服劣勢之出色頭馬，實力進步至三班頂。今隔個多月才出，體重僅微跌，多負七磅不算吃力，快馬多有助後上再添佳績。

　　「鋒芒畢露」上仗雖看好可賺形勢，卻想不到段段快開下以佳速狂勝，六歲自購馬勁到不似真，但寧可信其有，挾此餘威重返曾勝之谷草，仍可望一放到底。

方駿暉
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