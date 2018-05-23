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﻿翠絲過兩關——激賞捧埋今次

2018-05-23 列印
　　「激賞」每次出賽均不乏支持票，當中必有因由。此駒至今五戰共獲三個殿軍，敗因是田草沒有殺着。今次毅然轉來谷草上陣，看早前試閘一放到底的姿態，似乎窄場性能更勝一籌，今回值得再追多次，若這次再無表現，才將牠打入冷宮也未算遲。

　　「多多勁驥」近兩仗未曾施展最擅長的領放跑法，最終都輸得接近。看牠賽前磅位跌回千二磅以下，有理由相信多跑下狀態已到位。今次改用田泰安執韁，配搭由細變大，擺明車馬決心出擊，有捧場價值。

珊翠絲
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