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﻿伊仁絮語——多多勁驥有機可乘

2018-05-23 列印
　　第一場「本事」上季初出已備受注目，可惜未能應付好至黏地而大敗，今季五戰仍未上名，評分則下調至五班水位。此駒上仗首度降落五班即跑得接近，如非直路上未能完全望空，應有更佳成績。查其母系曾勝千八米，而同母兄長亦在中距離取得頭馬，加上此駒的翻步較慢，估計應屬長途氣袋，因此今次增程跑千八米，路程應最合適，質新馬可望有進步空間，今次不妨捧場一試。

　　第二場「多多勁驥」前季取得四捷，上季亦有兩W進帳，評分突破高位後，今季十戰均未能建功，但對上兩仗已跑得接近，看來狀態已回勇。雖然今仗排位未如理想，但配搭加強，始終本身有點班底，若果對手未能發揮水準，就有可乘之機。

Ian
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