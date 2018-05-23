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﻿健談馬事——威武再現贏馬不難

2018-05-23 列印
　　第一場「飛雲寶」快轉五歲才開始進步，今次賽前準備工夫，罕有地積極之外，早前試千二泥閘，喜見此中長途馬，跟得又肯追，從未見過有如此好走勢，今晚落場跑，換莫雷拉，期望可使這匹直路唔識轉左腳之馬，能在直路轉腳，若能做到，除了有望打疊好之外，更會有所突破。

　　第二場「威武再現」近兩場跑泥地，只可近而無威脅，賀賢終於接受現實，部署跑草地，季初谷草千二排外檔，曾在劣勢下追貼「八心之友」及「阿凡達」，反映草地能力遠勝泥地，後兩駒其後均能贏，「威武再現」身處這場四班弱組，用潘明輝負中磅，排二檔，要贏應不難！

子健
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